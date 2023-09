1 Der Spätsommer zeigt sich in Stuttgart derzeit von seiner besten Seite. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Viele haben in diesem Sommer stabil-sonniges Wetter vermisst, die vergangenen Tage haben dagegen noch einmal nachgelegt. Die Daten unserer Klimazentrale zeigen, wie rekordverdächtig heiß der Spätsommer derzeit ist.











In den vergangenen Tagen haben sich die Sommergefühle noch einmal ausgebreitet. Die Temperaturen in Stuttgart und Umgebung haben vielerorts Höchstwerte von knapp 30 Grad erreicht. Während es vor zwei Wochen so aussah, als stünde der Herbst bereits vor der Tür, sind die Tageshöchsttemperaturen an der Station des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Schnarrenberg in Stuttgart seitdem um 12 Grad gestiegen. So starke Temperaturschwankungen sind dennoch ungewöhnlich, wie ein Vergleich mit den Temperaturen der Jahre 1991 bis 2020 zeigt – und das, obwohl sich in diesen Jahren der Klimawandel bereits stärker ausgewirkt hat. Seit Anfang September war es durchgehend wärmer als in der Mehrzahl der Vergleichsjahre.