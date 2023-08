1 Das Wetter verbreitet aktuell bereits Herbst-Stimmung. Foto: dpa/Thomas Warnack

Es ist 15 Grad kälter als vergangene Woche, die Sonne zeigt sich deutlich weniger. Ist der Sommer inzwischen wirklich besonders kalt oder im historischen Vergleich doch noch ganz normal?









Das unbeständige Wetter ist in diesem Sommer ein ständiger Wegbegleiter. Seit dem Wochenende sind die Temperaturen in Stuttgart wieder stark abgefallen. Am vergangenen Donnerstag stieg die Tageshöchsttemperatur an der städtischen Messstation in der Innenstadt noch auf über 35 Grad an – zu Beginn dieser Woche wurden dann nicht einmal mehr 20 Grad erreicht.