Frühlingshaft: Der Stuttgarter Kessel

Diese Woche endet in Stuttgart und der Region so feucht und unbeständig wie sie begonnen hat. Doch dann wird es frühsommerlich. Aber wie fallen die Eisheiligen in diesem Jahr aus?















In der kommenden Woche zieht der Frühsommer in Stuttgart ein: „Es sieht nach einer sehr schönen Woche aus“, sagt Clemens Steiner, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in der Landeshauptstadt. Der Montag werde mit 22 Grad bereits angenehm warm, am Dienstag und Mittwoch könne das Thermometer auf 23 bis 24 Grad klettern. Dazu scheint fast ungestört die Sonne – bestes Hochdruckwetter in der Region Stuttgart.

Die 25-Grad-Marke könnte allerdings eher in der immer besonders warmen Rheinebene geknackt werden, meint Steiner. „Vielleicht sind die in Freiburg drin.“ 30 Grad, wie für Berlin und den Osten Deutschlands vorhergesagt sind, werden es aber auch im äußersten südwestlichen Zipfel Baden-Württembergs nicht.

Am Mittwoch beginnen die Eisheiligen

Am Mittwoch, 11. Mai, starten die Eisheiligen. Viele Landwirte und Hobbygärtner beherzigen die alte Bauernregel: „Ehe nicht Pankratius, Servatius und Bonifatius vorbei, ist nicht sicher vor Kälte im Mai.“ Man bezeichnet die Heiligen, nach denen die Tage zwischen 11. und 15 Mai benannt sind, auch als Eismänner: Mamertus, Pankratius, Servatius, Bonifatius – “die kalte Sophie“ ist die einzige Frau in der Runde. Bevor die kalten Fünf nicht vorbei sind, raten viele, sollten Tomaten, Gurken oder Kopfsalat noch nicht ins Freiland und das empfindliche Olivenbäumchen nicht auf die Terrasse.

In den Schaubildern des DWD sieht es derzeit nicht danach aus, als brächten die Eisheiligen in diesem Jahr einen Kälteeinbruch: „Gerade sieht es nicht nach klassischen Eisheiligen aus“, sagt Steiner.

Diese Woche endet dem Meteorologen zufolge so unbeständig wie sie angefangen hat. „Es wird häufig schauern, auch Gewitter sind wieder möglich.“ Das liegt an einem Tief, in dessen Einfluss sich der Südwesten momentan befindet. Der Freitag zeige sich freundlicher, bevor es am Samstag wieder unbeständiger und feuchter werde. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 19 und 21 Grad.