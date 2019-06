1 Sonnig und kurze Zeit schwerelos: Badevergnügen im Höhenfreibad Killesberg Foto:

Mit 27 Grad startete der erste Tag des Sommers perfekt in die neue Saison

Stuttgart - Der meteorologische Sommeranfang am Samstag legte einen beachtlichen Start hin und bescherte in Stuttgart ideales Freibadwetter. Mit 27 Grad, gemessen am Schnarrenberg, lag der Samstag sogar zwei Grad über einem Sommertag. Von „Sommertagen“ sprechen die Meteorologen ab 25 Grad. Der Sonntag kam dann sogar noch ein Stück mehr in Fahrt. Bei blauem, wolkenlosem Himmel stieg das Thermo­meter auf knapp 30 Grad.

Mitte der Woche wird es wechselhaft

Von einem Rekord ist der 2. Juni in diesem Jahr allerdings weit entfernt. Denn der wurde genau vor 20 Jahren gemessen: Mit 31,1 Grad wurde 1999 der wärmste 2. Juni am Schnarrenberg aufgezeichnet. Im vergangenen Jahr war der 20. Juni mit 30,1 Grad der wärmste Tag im ersten Sommermonat.

An diesem Montag geht es zunächst sonnig weiter. Nachmittags kann es zu Gewittern kommen, und spätestens in der Nacht wird es nach Vorhersage von Diplom-Meteorologe Thomas Schuster regnen. „Nach zwei bis drei Stunden ist das aber wieder vorbei“, versichert er. Der Dienstag nimmt sich den vergangenen Samstag zum Vorbild mit Quellwolken und Temperaturen von etwa 30 Grad. Mitte der Woche ist es dann vorerst aus mit idealem Freibadwetter. Bis einschließlich des kommenden Wochenendes soll es wieder wechselhaft werden.