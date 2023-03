1 In der Region Stuttgart kann man in den kommenden Tagen vermutlich Sonne genießen. (Archivbild) Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Gewitter, milde Temperaturen, Regen und Frost: Das Wetter der letzten Tage war wechselhaft. Doch der Frühling ist in Sicht.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Auf ein gleichbleibendes Wetter war in den letzten Tagen kein Verlass. Am Mittwoch kommt von Norden Niederschlag in die Region, der anfangs in Form von Schneeregen runterkommt, wie Melanie Nowka vom Deutschen Wetterdienst (DWD) sagt. „Danach wird er zu Regen und schwächt sich über den Tag ab“, sagt sie. Am Nachmittag und Abend gebe es dann nur noch einzelne Regenschauer.

Unsere Empfehlung für Sie Klimazentrale Aprilwetter im März Zwischen Spätwinter und Frühsommer: In der letzten Woche jagte ein Wetterumschwung den nächsten. Ist dieses Wetter im März gewöhnlich?

Am Donnerstagmorgen kann man sich auf Frost einstellen. Wegen Temperaturen von -2 bis -4 Grad in der Nacht „gefriert es auf jeden Fall“, erklärt Nowka. Der Donnerstag selbst soll dann milder werden, die Temperaturen steigen tagsüber auf 13 bis 14 Grad. Es sei vorwiegend trocken und an vielen Orten heiter.

Frühlingshafte Temperaturen am Freitag

In der Nacht auf Freitag soll es mit 0 bis 2 Grad wieder kühl werden, bevor am Freitag dann frühlingshafte Temperaturen einsetzen. Bis zu 21 Grad seien drin, wie die Wetterexpertin sagt. „Passend zum Wochenende kommt die Sonne“, prognostiziert Melanie Nowka. Neben viel Sonnenschein werden nur vereinzelt Wolken erwartet.

Das Frühlingswetter vom Freitag soll sich am Samstag halten, dann erreichen die Temperaturen bis zu 18 Grad. Für Sonntag ist die Vorhersage dagegen wieder wechselhaft: Feuchte Luft aus dem Westen soll Regenschauer mit sich bringen.