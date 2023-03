Wetter in Baden-Württemberg

1 Wird es im Südwesten wieder schneien? Foto: IMAGO/Wilhelm Mierendorf

Der Winter gibt im Südwesten ein Comeback. Bereits jetzt warnen Experten stellenweise vor Schnee und Glätte. Die Aussichten zum Wochenbeginn.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Der Frühling hat bereits vor einer Woche begonnen, doch im Südwesten bleibt es vorerst winterlich. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in einem Warnlagebericht mitteilte, kann im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb Schnee fallen, im Hochschwarzwald sind bis zu 10 Zentimeter möglich. Der DWD warnte zudem vor Glätte durch gefrierende Nässe.

Unsere Empfehlung für Sie Lange Nacht der Museen Stuttgart Viele Besucher kommen zur Wiedereröffnung des Planetariums Mehrere Wochen lang ist das Planetarium wegen Sanierungsarbeiten geschlossen gewesen. Nun erstrahlt es in anderem Licht und bietet eine neue Show.

Von Norden her ströme polare Meeresluft nach Baden-Württemberg. In Hochlagen des Schwarzwalds können dem DWD zufolge Sturmböen Geschwindigkeiten von bis zu 70 Stundenkilometern erreichen. Vereinzelt seien auch Gewitter möglich.

Am 1. März war für Wetterexperten hierzulande der meteorologische Frühlingsbeginn: Danach dauert der Frühling vom 1. März bis zum 31. Mai. Der astronomische oder auch kalendarische Frühlingsanfang hingegen war in diesem Jahr am 20. März. Zu diesem Zeitpunkt steht die Sonne senkrecht über dem Äquator und wandert fortan nach Norden.