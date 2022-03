1 Das Wetter soll in den nächsten Tagen wieder sonniger werden (Symbolbild). Foto: imago images/onw-images/Marius Bulling via www.imago-images.de

Ist in der Luft noch immer Saharastaub und wann kommt endlich die Sonne zum Vorschein? Ein Meteorologe gibt einen Überblick zu dem Wetter am Wochenende.















Graue Wolkendecken, Saharastaub und Regen – das Wetter hat in Baden-Württemberg zuletzt für keine Frühlingsgefühle gesorgt. Doch das soll sich in den kommenden Tagen ändern, wie der Meteorologe Clemens Steiner vom Deutschen Wetterdienst (DWD) erklärt.

Die verdreckten Autos sind noch in vielen Straßen präsent, die Waschstraßen entsprechend überfüllt. Der Saharastaub hat in den vergangenen Tagen seine Spuren hinterlassen. Doch nun ist ein Ende in Sicht. „Ein klein wenig Saharastaub ist noch übrig“, sagt Steiner mit Blick auf den Freitag. Gewissermaßen sehe man derzeit noch die letzten Folgen, in der Atmosphäre seien noch Reste des Staubs aus Nordafrika. Doch am Wochenende dürfte dann wohl tatsächlich Schluss mit dem Staub sein, so der Meteorologe.

So wird das Wochenende

Mit Blick auf Samstag und Sonntag müssen die Menschen in Baden-Württemberg mit viel Wind und der ein oder anderen Wolke rechnen. „Ein lebhafter Nordost-Wind sorgt am Samstag für starke bis steife Böen“, erklärt der Meteorologe. Trotzdem wird es wohl weitestgehend trocken bleiben, mit Regen rechnet Steiner in den meisten Teilen des Südwestens nicht. Die Temperaturen steigen am Wochenende auf zwischen 11 und 17 Grad, nachts kann es allerdings noch zu Bodenfrost kommen.

Und alle, die sich nach Frühling, Sonne und wärmeren Temperaturen sehnen dürfen sich freuen. Denn spätestens am Montag soll es sonnig und noch etwas wärmer werden, so die Prognose des DWD.