1 Ist die Autowäsche auf dem Privatgrundstück erlaubt? Foto: PATCHARIN SIMALHEK / shutterstock.com

Der Saharastaub hält sich genauso hartnäckig am Himmel wie auf unseren Autos. Aber darf man den Wagen auf dem Privatgrundstück einfach waschen?















Im Moment sind die meisten Autos hier im Südwesten mit einer gelblichen Schmutzschicht überzogen, die mit dem Blutregen am Dienstag vom Himmel fiel. Da die Waschanlagen im Moment total überlaufen sind, bietet sich natürlich die Handwäsche vor dem Haus an. Das ist jedoch nicht überall gestattet.

Wie ist die rechtliche Lage?

Wer sein Auto selber von Hand waschen will, sollte sich zunächst mit der Rechtslage in seiner Gemeinde vertraut machen. Da beim Autowaschen chemische Schad- und Problemstoffe mit dem Abwasser in die Kanalisation bzw. ins Grundwasser eingeleitet werden können, ist die Autowäsche auf dem Privatgrundstück mit Auflagen verbunden. Selbst bei der Reinigung mit klarem Wasser können Rückstände von Schmierstoffen und Ölen ins Abwasser gelangen. Die Einleitung solcher Schadstoffe in die Kanalisation ist in allen Bundesländern erlaubnispflichtig und muss bei der sogenannten Unteren Wasserbehörde beantragt werden. Wer sein Auto auf unbefestigten Flächen wie Wiesen wäscht, begeht eine Ordnungswidrigkeit, da die Schadstoffe dabei ins Grundwasser sickern könnten. Weiterführende Informationen zur rechtlichen Lage bei der Autowäsche auf dem Privatgrundstück finden Sie auf der Webseite des Umweltbundesamtes.

Wo kann ich das Auto selbst waschen?

Da die Autowäsche zu Hause den behördlichen Aufwand kaum wert ist, sollten Sie besser auf eine SB-Waschanlage umschwenken. Aber Achtung: Nicht alle Betreiber gestatten das Mitbringen von eigenen Putzmitteln. Darüber hinaus sollten Sie das Waschverbot für Autos an Sonntagen beachten, das in einigen Bundesländern gilt.