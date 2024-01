Wetter in Baden-Württemberg

1 Der Winter kehrt zurück. Foto: dpa/Jens Büttner

Die Menschen in Baden-Württemberg können bis einschließlich Montag Schnee erwarten. Das sind die Aussichten für die kommenden Tage.











Es wird wieder weißer: Die Menschen in Baden-Württemberg können bis einschließlich Montag Schnee erwarten. Schon am Samstag warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Süden des Bundeslands vor leichtem Schneefall. Auch am Sonntag wird weiterhin verbreitet Schnee und Dauerfrost erwartet. Die Höchstwerte liegen dabei zwischen null und vier Grad.