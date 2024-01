Kälteeinbruch in Baden-Württemberg: Der Winter kehrt zurück nach Stuttgart

Von seiner regnerischen und frühlingshaft milden Seite zeigt sich das Wetter in der Region Stuttgart bisher zum Jahresbeginn. Das weiße Wunderland lässt noch auf sich warten. Doch bereits zum Wochenende soll sich das laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ändern. Denn dann bringt arktische Luft eisige Minusgrade nach Baden-Württemberg und es wieder winterlich – auch in der Region Stuttgart.

Während die Temperaturen in der Region Stuttgart am Donnerstag und Freitag tagsüber mit Werten um die 9 Grad noch verhältnismäßig mild ausfallen, werde es vor allem am Sonntag und in der ersten Hälfte der kommenden Woche frostig kalt, teilt Peter Crouse, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst, auf Anfrage unserer Redaktion mit. In Stuttgart überschreiten die Temperaturen laut derzeitigen Prognosen von kommenden Montag bis Mittwoch sowohl nachts als auch tagsüber nicht die Null Grad.

Schnee in der Region Stuttgart erwartet

Zu den frostigen Temperaturen um die minus 3 Grad komme außerdem ein Wind aus dem Nordosten. Neben Handschuhen und Mütze könnte zudem teils auch die Schneeschaufel wieder zum Einsatz kommen. Denn „der Winter kehrt am Wochenende langsam zurück“, sagt Crouse. Vor allem im Südschwarzwald und in den höheren Lagen soll der aufziehende Niederschlag in Schnee übergehen.

Doch nicht nur im Schwarzwald wird es winterlich. Auch in der Region Stuttgart zuckern im Laufe des Sonntagvormittags die ersten Schneeflocken des Jahres das Umland. „Wir sprechen hier allerdings nicht von großen Schneemassen“, sagt der Meteorologe. Nur etwa ein Zentimeter Neuschnee werde hier erwartet. Im Schwarzwald und auf der Alb sind laut dem Wetter-Experten hingegen sogar 5 bis 10 Zentimeter möglich.

Hochwasserlage in der Region Stuttgart „nicht kritisch“

Die Hochwasserlage sei in der Region Stuttgart derweil „nicht kritisch“, teilt Crouse mit. Einige Stationen würden zwar noch immer Meldungen rausschicken, doch nach aktuellen Prognosen lasse der Niederschlag in den kommen Tagen nach. Am heutigen Donnerstag gebe es zwar noch Schauer, doch diese sollen alle ausklingen. Am Freitag seien örtlich noch ein paar Regentropfen möglich, doch überwiegend soll der Start ins Wochenende trocken ausfallen.