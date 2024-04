1 Stuttgart erlebt den ersten Sommertag des Jahres (Archivbild). Foto: imago images/Simon Adomat

Eis essen, Wärme genießen: Für viele Menschen im Südwesten gibt es am Samstag Sonne satt. Wird auch noch die Rekordmarke von 30 Grad geknackt?











In Baden-Württemberg konnten sich am Samstag in weiten Teilen des Landes die Menschen über den ersten Sommertag des Jahres freuen. Südlich von Freiburg übersprangen die Temperaturen erstmals die Marke von 25 Grad: In Ohlsbach und Müllheim im Rheintal wurden mittags bereits 27 Grad gemessen, wie der zuständige Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD) Baden-Württemberg, Clemens Steiner, am Samstag sagte. „Die 25 wurden hier schon geknackt.“ Im südlichen Oberrheingraben wurde mit elf, zwölf Sonnenstunden gerechnet.