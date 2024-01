Wetter im Südwesten: Wo liegt in Baden-Württemberg aktuell Schnee?

1 Wo liegt gerade Schnee in Baden-Württemberg? (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Frostig ist es nun schon eine Weile, aber wo ist der Schnee in Baden-Württemberg schon liegen geblieben? Wir haben beim Deutschen Wetterdienst nachgefragt.











Link kopiert



Der Winter hat temperaturmäßig zuletzt noch einmal an Fahrt aufgenommen. Es ist schon einige Tage nachhaltig frostig, Seen frieren zu und auf dem Stuttgarter Bärensee fahren die Menschen sogar – verbotenerweise- Schlittschuh. Was dabei bis heute allerdings weitestgehend ausgeblieben ist, ist der Schnee, der das Winterpanorama vollständig machen würde.