Winterwandern im Schwarzwald - 6 Tipps für Wanderwege mit Ausblick

Eisige Seen und winterliche Wälder laden Wanderer und Spaziergänger in den Hochschwarzwald ein. Egal ob für Anfänger, Familien oder Fortgeschrittene - wir geben Tipps für die schönsten Touren durch eine malerische Winterlandschaft.

Skifahren, Rodeln, Schneeschuhlaufen - im Schwarzwald kommen Wintersport-Fans aller Art auf ihre Kosten. Auch für Wanderer bietet die winterliche Natur eine tolle Kulisse. Mit festem Schuhwerk, passender Kleidung und einer guten Rucksackverpflegung lässt sich der Schwarzwald auf ausgeschriebenen Wanderwegen erkunden.

Winterliche Tour um den Titisee

Eine atemberaubende Landschaft bietet auch der Titisee im Winter. Als kinderwagentauglich und familienfreundlich gilt der Winterwanderweg rund um den Titsee. Dort können Spaziergänger und Wanderer ohne viel Steigung den Schwarzwald entdecken.

Start der Wanderung ist das Kurhaus in Titisee. Ein besonderer Ausblick bietet der zugefrorene See mit dem Feldberg im Hintergrund, während man weiter auf der Seestraße läuft. Am Ende der Flaniermeile geht es weiter nach rechts, am Seehof vorbei direkt auf den Weg am Seeufer. Die Route führt weiter über einen Waldweg ohne Steigung entlang bis zum Campingsplatz Sandbank, danach bis zum Campingplatz Bankenhof. Abseits des Sees geht es für Wanderer in Richtung Hinterzarten. Bei schönen Ausblicken auf den See geht es immer weiter an der Bundesstraße entlang. Im Alemannenhof besteht die Möglichkeit, sich mit warmen Getränken aufzuwärmen. Von dort aus ist das Strandbad am Titisee nicht mehr weit und somit das Ziel in Sicht: das Kurhaus. Mehr Details zur Route gibt es hier.

Schwierigkeitsgrad: Leicht

Dauer: 2 Stunden

Höhenmeter: 41 Meter

Startpunkt: Kurhaus Titisee, Strandbadstraße 4, 79822 Titisee-Neustadt

Hoch hinaus auf dem Feldberg

Der Panoramaweg belohnt die Wanderer mit einer atemberaubenden Aussicht. Archivfoto: Hochschwarzwald Tourismus GmbH

Ein beliebtes Ausflugsziel im Schwarzwald ist der Feldberg. Mit 1493 Meter ist der Feldberg der höchste Gipfel des Schwarzwaldes. Für alle, die den Feldberg-Gipfel zu Fuß erklimmen möchten, gibt es den rund 8,8 Kilometer langen Panoramaweg mit Hütteneinkehr inklusive. Belohnt wird der Aufstieg mit einer atemberaubenden Aussicht und einigen Rodelmöglichkeiten.

Los geht es in Feldberg-Ort und von dort aus bergauf in Richtung Panoramaweg. Nach einer guten Stunde auf dem Panoramaweg, erreicht man auf 1319 Metern Höhe die Todtnauer Hütte. Wenige Minuten später kommen Wanderbegeisterte an der Kapelle St. Laurentius vorbei. Etwa eine halbe Stunde später ist das Ziel, die St. Wilhelmer Hütte, in Sicht. Von dort aus geht es auf dem Panoramaweg die selbe Strecke zurück bis zum Parkplatz beim Haus der Natur. Mehr Details zur Route gibt es hier.

Schwierigkeitsgrad: Mittel

Dauer: 3 Stunden

Höhenmeter: 234 Meter

Startpunkt: Haus der Natur, Dr.-Pilet-Spur 4, 79868 Feldberg-Ort

Hilfreich ist der "Schneebericht Feldberg", der über aktuelle Schneehöhen, offene Lifte und die Anzahl der gespurten Loipen am Feldberg informiert.

Winterwanderung zur Wiege der Kuckucksuhr

Natur und Kultur in einem Ausflug vereint? Dann los zur Wiege der Kuckucksuhr. Archivfoto: Hochschwarzwald Tourismus GmbH

Wer seinen Ausflug in den Schnee mit etwas Kultur verbinden möchte, für den ist die Wanderung zur Wiege der Kuckucksuhr genau das Richtige. Im mittleren Schwarzwald führt dieser Weg nämlich zu dem Ort, an dem Franz Anton Ketterer 1738 die wahrscheinlich erste Kuckucksuhr der Welt baute.

Zu Beginn der Wanderung geht es gemütlich durch den Landschaftspark von Schönwald, beim Sägebauernhof führt der Weg in Richtung Oberort und Baslertal, vorbei an der Geburtsstätte der Kuckucksuhr. Mit gutem Schuhwerk geht es hier durch den, teils hohen, Schnee bis zur Escheck mit den beiden Einkehrmöglichkeiten Gasthof Kreuz und Schwarzwald-Patisserie Löwen. Auf der alten Escheckstraße durch den Dobel-Skilift geht es nach rund sechs Kilometern wieder zurück nach Schönwald. Mehr Details zur Route gibt es hier.

Schwierigkeitsgrad: Mittel

Dauer: 2 Stunden

Höhenmeter: 132 Meter

Startpunkt: Tourist-Information Schönwald, Franz-Schubert-Str. 3, 78141 Schönwald

Rundwanderung mit Blick auf den Schluchsee

Seeluft schnuppern in der Idylle des Schwarzwalds - das geht mit einer winterlichen Wanderung mit Blick auf den Schluchsee. Archivfoto: Hochschwarzwald Tourismus GmbH

Seeluft schnuppern in der Idylle des Schwarzwalds - das geht mit einer winterlichen Wanderung mit Blick auf den Schluchsee.

Der Weg startet am Bahnhof Schluchsee. Über den Seerundweg geht es für Wanderfreunde weiter nach Aha. Bei dieser Tour gibt es eine tolle Sicht auf den vereisten Schluchsee und die schöne Winterlandschaft zu bestaunen. Außerdem lädt dort die Amalienruhe, eine Landzunge mit Schutzhütte, zum Verweilen ein. In Aha angekommen, können Wanderer nach dem Hotel Auerhahn die Unterführung nutzen, um die Straße zu überqueren. Nach der Unterführung geht es hinter dem Hotel Auerhahn über den Bahnhofsparkplatz weiter auf dem Schlageterweg zurück Richtung Schluchsee. Mehr Details zur Route gibt es hier.

Schwierigkeitsgrad: Mittel

Dauer: 3,5 Stunden

Höhenmeter: 49 Meter

Startpunkt: Bahnhof Schluchsee

Herrliche Ausblicke auf dem Roßbergrundweg

Lust auf eine kurze Wanderung? Die Wanderung am Fuße des Roßbergs bietet auch einen tollen Ausblick auf das Dörfchen Breitnau. Archivfoto: Hochschwarzwald Tourismus GmbH

Bei dieser eher kürzeren Wanderung am Fuße des Roßbergs kommen Spaziergänger voll auf ihre Kosten, denn dieser Weg belohnt bei geeignetem Wetter mit einem tollen Ausblick bis zu den Alpen.

Start der Panoramawanderung, rund um den Hausberg von Breitnau, ist der Wanderparkplatz an der Kirche im Ortszentrum. Von dort aus geht es ein kurzes, knackiges Stück am Roßberg hinauf. Weiter auf dem breiten Forstweg durch den Wald hinunter, führt nach einer Rechtskurve ein kleiner Fußweg hinunter vorbei am Hugenweiher. Beim Sträßchen am oberen Fahrenberg, geht der Weg geradeaus bis zum Naturfreundehaus. Dort gibt es eine kleine Stärkung, bevor es auf dem Höhenweg am Waldrand mit immer herrlichen Ausblicken zurück ins Dörfchen Breitnau geht. Mehr Details zur Route gibt es hier.

Schwierigkeitsgrad: Leicht

Dauer: 45 Minuten

Höhenmeter: 70 Meter

Startpunkt: Rathaus Breitnau, Dorfstraße 11, 79874 Breitnau

Fürsatztour für Wanderfreunde

Die Fürsatztour belohnt geübte Wanderer mit dem tollen Blick auf Hinterzarten. Archivfoto: Hochschwarzwald Tourismus GmbH

Bei dieser Wanderung sind Ausdauer und Durchhaltevermögen gefragt. Ein anspruchsvoller Weg verspricht die Fürsatztour von Hinterzarten.

Die viereinhalbstündige Wanderung startet am Kurhaus in Hinterzarten und geht dann weiter auf dem Windeckweg in Richtung der Thoma Skilifte. Am Windeck angekommen müssem Wanderprofis dann links in Richtung Säbelthomahof abbiegen. Von hier aus ist der Ausblick auf den Feldberg wunderbar. Dem Ospelewaldweg folgend, in Richtung Fürsatz und Häuslebauernhof, geht es auf dem oberen Bistenwaldweg weiter, der parallel zur Loipe verläuft. An den Thomaliften runter, ist man auf der Zielgeradenin die Ortsmitte. Mehr Details zur Route gibt es hier.

Schwierigkeitsgrad: Schwer

Dauer: 4,5 Stunden

Höhenmeter: 355 Meter

Startpunkt: Hinterzarten Kurhaus