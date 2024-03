1 Wie auf der Spitze eines Eisberges: Martin Ott auf dem Stuhl bei Günther Jauchs Quizsendung „Wer wird Millionär?“. Foto: RTL/Stefan Gregorowius

Martin Ott war Kandidat bei „Wer wird Millionär?“ und stolperte über die Akkoladen. Er hat gezockt und verloren. Wie fühlt sich das an?











Martin Ott läuft gerne barfuß. Es macht ihm Spaß. Und es erdet ihn. Der Ludwigsburger läuft so gerne ohne Schuhe, dass er auch barfuß bei Günther Jauchs „Wer wird Millionär?“ antrat. Glück gebracht hat es ihm nicht unbedingt. Ebenso wenig wie sein Glücksbringer Nepomuk, ein kleines hellblau-weiß gestreiftes Kuscheltier. Ott, 43 Jahre alt, scheiterte an der 8000-Euro-Frage. „Mir sind da einfach die Nerven durchgegangen“, sagt er. Nach der anfänglichen Enttäuschung ist es aber auch so: „Cool, ich hab’s gemacht. Jetzt hab‘ ich etwas zu erzählen.“