1 Katharina Richter aus Murr war in der Sendung von Günther Jauch zu Gast. Foto: RTL/ Dirk Borm

Katharina Richter (29) hat bei „Wer wird Millionär“ bis jetzt 64 000 Euro gewonnen. Die Kandidatin aus Murr, die in Marbach arbeitet, darf nun ein zweites Mal auf den Quizstuhl – dann geht es um 3 Millionen Euro.









Einen eindrucksvollen Auftritt hat Katharina Richter aus Murr (Kreis Ludwigsburg) in der RTL-Quizshow „Wer wird Millionär“ hingelegt. Das zumindest findet der Moderator Günther Jauch. Die 29-Jährige hat bei der am Montagabend ausgestrahlten Sendung 64 000 Euro gewonnen. Das Besondere in dieser Woche: Die Kandidatin bekommt ein zweites Mal die Gelegenheit, auf dem begehrten Quizstuhl zu sitzen.