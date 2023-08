1 Geldautomat in Baden-Württemberg – es werden immer weniger. Foto: Caroline Holowiecki

Im Zeitalter des Online-Bankings verlieren Geldautomaten an Bedeutung. Nur Bares ist Wahres, sagt der Volksmund – doch tatsächlich sind Karten- und Handy-Zahlungen schon lange auf dem Vormarsch. Selbstbedienungsterminals, an denen Kunden Geld abheben, aber etwa auch Kontoauszüge ausdrucken können, sind für Banken heutzutage vor allem eines: unangenehme Kostenfaktoren. Sie werden immer weniger genutzt und haben sich durch Sprengstoff-Überfälle von kriminellen Banden zu einem Sicherheitsrisiko entwickelt. Die Branche reagiert mit dem Abbau von Automaten und setzt – wie jetzt wieder in Baden-Württemberg zu beobachten – auf Kooperationen.