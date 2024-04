Weltkriegsbombe in Bernhausen

1 Fachleute für Bombenfunde rücken nach Bernhausen aus. Foto: red/Sebastian Steegmüller (Symbolbild)

Alarm im Supermarkt: Weil auf einer angrenzenden Baustelle für die S-Bahn-Verlängerung eine Phosphorbombe ausgebuddelt wird, muss ein Discounter in Bernhausen geräumt werden.











Plötzlich ist bei einem Baggerbiss ins Erdreich am Freitag weißer Rauch und Flammenschein aus einer Senke im Erdreich ausgetreten. Dieser Alarm ging um 11.21 Uhr bei der Feuerwehr Filderstadt ein. Gemeldet hatten das Bauarbeiter, die an der Heubergstraße für die Verlängerung der S-Bahn-Linie nach Neuhausen am Werk waren. Es stellte sich heraus, dass sie beim Baggern auf ein gefährliches Überbleibsel aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen waren. Die Feuerwehr ordnete den Zwischenfall nach dem ersten Alarm als Gefahrgutunfall ein. Sie alarmierte aber schnell auch den Kamfpmittelbeseitigungsdienst, als die Theorie aufkam, dass es ein Bombenrest sein könnte, teilt die Feuerwehr mit.