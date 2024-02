Einsatz in Stuttgart-Weilimdorf: Erste Fliegerbombe ist entschärft

Einsatz in Stuttgart-Weilimdorf

6 Der Kampfmittelbeseitigungsdienst rückt an den Rand von Weilimdorf und Zuffenhausen aus. Foto: Sebastian Steegmüller

Der Verdacht hat sich bestätigt: Im Boden zwischen Weilimdorf und Zuffenhausen liegen zwei Fliegerbomben. Um 13 Uhr kommt die erste Entwarnung. Die entschärfte Bombe hat eine Besonderheit.











Link kopiert



Die Evakuierung des betroffenen Bereichs ist schnell vonstatten gegangen: Am Montagvormittag mussten lediglich 41 Anwohnerinnen und Anwohner am Rand des Greutterwaldes zwischen Zuffenhausen und Weilimdorf ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Dann machten sich die Entschärfer des Kampfmittelbeseitigungsdienstes an die Arbeit: Sie baggerten erst eine etwa 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg frei.