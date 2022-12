9 Karl-Heinz Thaldorf auf dem Guntram-Palm-Platz in Fellbach – dort startete er im vergangenen Advent. Foto: Eva Schäfer

Der Betreiber Karl-Heinz Thaldorf erklärt, warum die beliebte Bimmelbahn beim aktuellen Fellbacher Weihnachtsmarkt fehlt. Und er verrät, wo das Bähnchen jetzt rollt.















Wo ist denn das Bähnchen, das in der Adventszeit durch Fellbach tourte? Diese Frage stellen sich immer wieder Besucher des Fellbacher Weihnachtsmarktes. Sonst waren sie doch da, die Schilder mit den Haltestellen, von wo es losging. Im vergangenen Jahr, als der Weihnachtsmarkt nur in einer Light-Fassung wegen der Coronaauflagen stattfinden konnte, rollte Karl-Heinz Thaldorf mit dem rot-grünen Zügchen zwischen den in der Stadt verteilten Weihnachtsbuden hin und her. Manche Stammkunden hatten gar jeden Abend Platz in den Waggons genommen, um etwas Weihnachtsfeeling zu erhaschen, erzählte er.

Karl-Heinz Thaldorf, der Eigentümer und Betreiber der Bimmelbahn, tourt schon einige Jahre mit seinem Bähnchen bei verschiedenen Festen durch Fellbach und die Stadtteile Schmiden und Oeffingen – und ist entsprechend bekannt. Auch beim Oeffinger Advent war er immer wieder dabei. Doch dieses Jahr Fehlanzeige. „Ich bin mit meiner Firma von Stuttgart nach Heilbronn umgezogen“, sagt Karl-Heinz Thaldorf. Das bedeute, dass die Anfahrt länger und damit kostspieliger ist als in den Jahren zuvor. Das mache sich mit den gestiegenen Spritpreisen einmal mehr bemerkbar. So toure er in diesem Jahr mit seinem Bähnchen auf dem Heilbronner Weihnachtsmarkt. Seine Bimmelbahn wurde nun zum „Neckarmeile-Bähnle“. Und da er in Heilbronn gemeinsam mit anderen Akteuren schnell attraktive Werbekunden gewonnen habe, könne er dort die Fahrt mit der Bimmelbahn für gerade mal einen Euro anbieten. „Das ist ein großer Pluspunkt“, sagt Karl-Heinz Thaldorf. Natürlich freue er sich, wenn Gäste aus Fellbach in Heilbronn vorbeikommen. Noch bis einschließlich 22. Dezember läuft das weihnachtliche Treiben in der Heilbronner Innenstadt und rollt in dem Zusammenhang die weihnachtliche Bahn.

Rollt das Bähnchen am Maikäferfest?

Und wann sehen die Fellbacher das bunte Zügchen wieder in der Stadt unterm Kappelberg? Eine Möglichkeit wäre beim verkaufsoffenen Sonntag am Maikäferfest. Doch das hänge von den Rahmenbedingungen und dem bürokratischen Aufwand ab. „Das Fellbacher Publikum ist toll“, sagt Thaldorf. Und es habe immer wieder gezeigt, wie beliebt seine bunte Eisenbahn auf Gummireifen ist.