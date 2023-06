Haben Sie auf eine WhatsApp-Nachricht auch schon mal „kk“ als Antwort erhalten? Wir erklären Ihnen, was das genau heißt.

In der digitalen Kommunikation sind Abkürzungen allgegenwärtig. Eine der bekanntesten und weitverbreitetsten Abkürzungen ist dabei "kk". Obwohl "kk" scheinbar simpel erscheint, hat es eine Vielzahl von Bedeutungen, die in verschiedenen Kontexten zum Einsatz kommen.

Definition von "kk"

"kk" ist eine Abkürzung für "okay" und wird „kay-kay“ ausgesprochen. Es wird oft als bekräftigende Antwort verwendet, um Zustimmung oder Verständnis auszudrücken. Der Ursprung dieser Abkürzung liegt in der Online-Kommunikation, insbesondere in Chat- und Messaging-Diensten. Abkürzungen mit derselben Bedeutung sind „k“, „kay“ oder „ok“.

Anwendungsbeispiele von kk

1. In manchen Situationen ist es notwendig, eine schnelle Antwort zu geben, ohne in lange Erklärungen auszuschweifen. Hier kommt "kk" zum Einsatz, um Zustimmung oder Verständnis auszudrücken. Beispielsweise könnte eine Person eine Nachricht senden, in der steht: "Können wir uns morgen um 10 Uhr treffen?" Die Antwort darauf könnte schlicht "kk" lauten.

2. Eine weitere Verwendung von "kk" besteht darin, die Entgegennahme von Informationen zu bestätigen. Wenn Ihnen jemand eine Nachricht mit wichtigen Informationen oder Anweisungen sendet, können Sie mit "kk" antworten, um zu zeigen, dass Sie die Informationen erhalten und diese verstanden haben.

3. In einigen Fällen wird "kk" aber auch in einer Frage verwendet. Beispielsweise könnte jemand schreiben: "Ich habe die Tickets gekauft. Wir sehen uns um 18:00 Uhr im Kino, kk?"

4. Gelegentlich wird "kk" auch ironisch oder sarkastisch verwendet, um Missbilligung oder Ablehnung auszudrücken. So könnte jemand im Chat zum Beispiel etwas Abwegiges wie „Ich habe ein UFO gesehen!“ schreiben. Die Antwort „kk“ würde in diesem Fall bedeuten: „Wer’s glaubt, wird selig.“