Wartezeiten bei Autozulassung in Stuttgart: Wie sehr entlastet die Online-Zulassung die Situation am Schalter?

1 Die Zulassungsstelle in Stuttgart-Feuerbach sorgte im Sommer immer wieder für negative Schlagzeilen. Nun scheint sich die Lage verbessert zu haben. Foto: Lichtgut//Max Kovalenko

Die Wartezeiten vor der Stuttgarter Zulassungsstelle sind derzeit deutlich kürzer als im Sommer. Das ist vor allem der im September eingeführten Online-Zulassung zu verdanken. Luft nach oben gibt es jedoch weiterhin.











Link kopiert



Wer im Sommer sein Auto in Stuttgart an-, ab- oder ummelden wollte, der musste viel Zeit mitbringen. Denn vor der Zulassungsstelle in Feuerbach bildete sich bereits am frühen Morgen eine lange Schlange. Das hat sich nach Angaben der Zulassungsstelle mittlerweile geändert. Die Wartesituation sei aktuell „überschaubar“.