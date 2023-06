1 Schlange stehen vor der Zulassungsstelle führt nicht zum Erfolg. Die Stadt gibt nun wieder eine begrenzte Zahl von Wartemarken aus. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Verwaltung hat ein neues Verfahren für die behördlichen Dienstleistungen rund um das Auto eingeführt. Das läuft erst Mitte Juli rund. Daher werden nun Notmaßnahmen ergriffen.









Die Landeshauptstadt sendet einen Hilferuf an alle, die in den nächsten Tagen die Kfz-Zulassungsstelle aufsuchen wollen, zum Beispiel, um ein Auto umzumelden. Die Botschaft der Stadt: Bleibt bitte zu Hause! Die Warteschlangen sind lang, aber es können nur die Hälfte der üblichen Vorgänge bearbeitet werden, weil das Fachverfahren – quasi die EDV – umgestellt werden musste. Am Freitag und am Montag war die Behörde daher geschlossen.