In Neuenstadt an der Kocher ist das Trinkwasser zurzeit verunreinigt. Das Wasser darf weder getrunken noch zur Körperpflege verwendet werden, auch Abkochen reicht nicht aus.









In der Trinkwasserversorgung von Neuenstadt am Kocher (Kreis Heilbronn) ist es zu einer Verunreinigung gekommen. Das Wasser dürfe weder getrunken noch zur Körperpflege verwendet werden, hieß es in einer Mitteilung, die auf der Homepage der Stadt veröffentlicht wurde. Auch Abkochen reiche nicht aus. „Trinken Sie nur Mineralwasser aus der Flasche“, hieß es. Betroffen seien die Ortsteile Brambacher Hof, Kochertürn und Bürg.