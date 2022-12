1 So sah die Warnmeldung aus, die heute um 11 Uhr versendet wurde. Foto: 1take1shot / shutterstock.com

Heute Vormittag um 11 Uhr ging auf etlichen Handys in Deutschland ein ohrenbetäubender Alarm los. Hier können Sie ihn nochmal anhören.















Wie die Reaktionen auf Twitter zeigen, haben sich heute Vormittag viele Deutsche erschrocken, als ihr Handy pünktlich um 11 Uhr einen lauten Warnton von sich gab. Dazu poppte auf dem Handybildschirm eine Nachricht mit dem Titel „PROBEWARNUNG, BUNDESWEITER WARNTAG 2022 Do. 08.12.2022“ auf. Allerdings ertönte nicht bei jedem Smartphone-Besitzer der Alarm. Warum das so ist haben wir bereits in dem Artikel „Warum hat mein Handy nicht geklingelt?“ beantwortet. Wer wissen will, wie der Ton klingt oder ihn nochmal hören möchte, findet in diesem Video eine Audioaufnahme. Ab Minute 1:08 wird der Ton abgespielt: