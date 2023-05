Warnstreik der Bahn in Baden-Württemberg

Am Montag und Dienstag kommt es wieder zu einem großen Warnstreik bei der Bahn. Im Südwesten sollen die anberaumten Abschlussprüfungen indes wie geplant stattfinden.









Die Abschlussprüfungen an den Haupt-, Real- und Werkrealschulen ab Montag in Baden-Württemberg werden wegen des geplanten Warnstreiks der Bahn nicht verschoben. Auch bei einem Warnstreik des öffentlichen Nahverkehrs gilt die Schulpflicht, wie das Kultusministerium Baden-Württemberg am Freitag mitteilte.