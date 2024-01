Wann kommt „hart aber fair“ im ARD wieder?

1 Immer montags um 21:00 Uhr in der ARD. Foto: WDR (S1)

Sie warten schon gespannt auf die nächste Folge von „hart aber fair?“. Hier erfahren Sie, wann es mit dem Polit-Talk im Ersten weitergeht.











Link kopiert



Mit „hart aber fair“ geht es am Montag, dem 29. Januar, um 21:00 Uhr in der ARD weiter. Die Gäste sind aktuell noch nicht bekannt. Die nächsten Folgen werden dann am 05. Februar, 19. Februar und 26. Februar jeweils um 21:00 Uhr ausgestrahlt. Am 12. Februar fällt die Sendung aus, da stattdessen die Kölner Fernsehsitzung am Rosenmontag von 20:15 bis 23:15 Uhr gezeigt wird.