MontanaBlack, bürgerlich Marcel Eris, ist hauptsächlich als Live-Streamer und YouTuber bekannt. Mit seiner eigenen Energy-Drink-Marke Gönrgy (gesprochen Gönnergy) geht der Internetstar nun neue Wege. Insgesamt wird es drei Geschmacksrichtungen des Drinks geben: Blueberry Coconut, Rasperry Cheesecake und Tropical Exotic.

Wann und wo gibt es Gönrgy zu kaufen?

Der Energy Drink Gönrgy wird ab dem 20.07. bei Kaufland erhältlich sein. Ab dem 24.07. nimmt Rewe das Getränk ins Sortiment. Auch über den Online-Shop von Rewe wird es Gönrgy ab dem 24.07. zu kaufen geben. Am 26.07 folgen dann Shell Tankstellen und Rewe To Go Shops. Weitere Handelspartner sollen in Zukunft folgen.

Was wird der Gönrgy kosten?

Laut MontanaBlack soll eine Dose Gönrgy im Handel 1,49 Euro kosten. Darin sind 0,5 l enthalten.