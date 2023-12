Waldeck Affalterbach da Gino: Vom Tellerwäscher zum Restaurant-Chef

1 Francesco Oglialoro, Gioacchino Gulizia, Annette Gulizia und Davide Caudullo (von links) haben in den vergangenen Wochen für die Gäste alles vorbereitet. Foto: Werner Kuhnle

Das Waldeck in Affalterbach hat einen neuen Pächter. Gioaccino Gulizia kocht dort nun Schwäbisches und Italienisches – mit Liebe.











Er ist ein schwäbischer Sizilianer. Oder ein sizilianischer Schwabe? Egal. Gioacchino Gulizia, den alle „Gino“ nennen, fühlt sich seiner Heimat ebenso verbunden, wie der Region, in der er die meiste Zeit seines Lebens verbracht hat. Auch beim Essen. „Veschper und Pasta“, isst er selbst am liebsten. Und beim Kochen hält er’s genauso. Deshalb kommen in seinem neuen Restaurant Pizza, Pasta und schwäbische Klassiker auf den Tisch.