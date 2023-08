1 Die Meerenge der Dardanellen ist wegen des Feuers bei Canakkale für den Schiffsverkehr derzeit nicht passierbar. Foto: Imago/es

In der Westtürkei ist nahe der griechischen Grenze ein großer Waldbrand ausgebrochen. Die für den Schiffsverkehr wichtige Meerenge der Dardanellen musste gesperrt werden.









In der Westtürkei kämpfen Einsatzkräfte den zweiten Tag in Folge gegen einen großen Waldbrand am Hellespont. Starker Wind erschwere die Löscharbeiten im westtürkischen Canakkale, sagte Forstminister Ibrahim Yumakli am Mittwoch (23. August). Er zeigte sich vorsichtig positiv, man sei in einer besseren Lage als am Vortag. 1500 Hektar, davon 800 Hektar Wald, seien betroffen.