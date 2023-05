1 Oberbürgermeister Palmer will künftig eine noch radikalere Klimapolitik in Tübingen machen und freut sich über das gute Abschneiden seiner Parteifreunde bei der Kommunalwahl. Foto: dpa

In Tübingen fließt Biosekt: So erfolgreich waren die Grünen noch nie. OB Boris Palmer weiß, warum.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Tübingen - Grün, grüner, Tübingen. In der Kneipe Goldene Zeiten gleich gegenüber dem Hauptbahnhof fließt der Biosekt, und zwar reichlich. Es gibt allen Grund zu feiern, denn noch nie waren die Grünen in der Universitätsstadt so erfolgreich: Mit 34,5 Prozent und 14 Sitzen haben sie ihren eigenen Rekord gebrochen – so das Ergebnis nach der Auszählung von 73 der 75 Wahlbezirke. Bei der Gemeinderatswahl 2014 waren es noch 29,6 Prozent gewesen.