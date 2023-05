6 Steffen Bilger (Mitte vorne) hofft mit seiner hochschwangeren Frau (ganz in Schwarz) auf ein Direktmandat. Es wäre das vierte. Foto: Simon Granville

Der CDU-Mann verteidigt sein Direktmandat im Wahlkreis Ludwigsburg. Auch Sandra Detzer (Grüne) und Martin Hess (AfD) werden wohl in den Bundestag einziehen. Macit Karaahmetoglu (SPD) zittert noch.









Ludwigsburg - Gespräche, Gelächter, gute Laune: Es geht lebhaft zu bei der Wahlparty der CDU im Kreis Ludwigsburg. Die Gespräche in der Gutsschenke verstummen erst, als die ersten Prognosen über die Leinwand flimmern. CDU-Kandidat Steffen Bilger gab sich zuvor verhalten optimistisch: „Die Stimmung in den letzten Tagen wurde immer besser.“ Dennoch war auch ihm natürlich schon im Vorfeld klar, dass die Union ein historisch schlechtes Ergebnis einfahren würde. Als Gründe dafür nennt er: „Wir haben beim Hauswahlkampf immer wieder Kritik an der Kandidatenkür zu hören bekommen und auch am Kanzlerkandidaten.“