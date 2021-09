1 Wo ist nur die Wahlbenachrichtigung hin? Foto: Jan von nebenan / shutterstock.com

Die Bundestagswahl steht unmittelbar vor der Tür. So langsam wird es Zeit, die Wahlbenachrichtigung herauszusuchen, um am Sonntag gut vorbereitet in das Wahllokal gehen zu können. Doch was ist, wenn man die Wahlbenachrichtigung nicht mehr findet? Zum Beispiel, weil man sie verloren oder weggeworfen hat?

Wahl auch ohne Wahlbenachrichtigung möglich

Wer seine Wahlbenachrichtigung verlegt hat, kann auch ohne sie zur Wahl gehen. In diesem Fall muss man sich mit dem Personalausweis oder dem Reisepass ausweisen. Falls Sie jedoch gar keine Wahlbenachrichtigung erhalten haben, stehen Sie vielleicht gar nicht im Wählerverzeichnis Ihrer Gemeinde. Was in diesem Fall zu tun ist, haben wir in diesem Artikel für Sie zusammengefasst.

Wie finde ich das richtige Wahllokal?

Auf der Wahlbenachrichtigung ist auch die Adresse des Wahllokals vermerkt. Wer sie verloren hat, muss also anderweitig sehen, welchem Wahllokal er zugeteilt ist. Einige nützliche Tipps, wie Sie das Wahllokal auch ohne Wahlbenachrichtigung finden, haben wir in diesem Artikel für Sie zusammengetragen.

