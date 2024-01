Wahl zum Rathauschef: Wer wird neuer Bürgermeister in Besigheim?

1 Achim Schober, Florian Bargmann, Michael Schopf (von links). Foto: /Helmut Anton Pangerl

Ende Januar steht in Besigheim die Wahl zum Bürgermeister an. Der Amtsinhaber tritt nicht mehr an. Jetzt haben sich die drei Kandidaten den Fragen der Bürgerinnen und Bürger gestellt. Wer konnte punkten?











Die 500 Stühle im Großen Saal in der Stadthalle Alte Kelter in Besigheim sind restlos besetzt. Dicht gedrängt stehen die Besucher an den Seiten des Saals. Einige weichen zur Liveübertragung in den Kleinen Saal aus. Viele Besigheimer sind gekommen, um die Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters der 12 000 Einwohner-Stadt kennenzulernen. Zur Wahl stehen Achim Schober (CDU), Florian Bargmann (parteilos) und Michael Schopf (parteilos). Der Amtsinhaber Steffen Bühler stellt sich nach 32 Jahren nicht mehr zur Wahl. Das Bewerber-Trio stellte sich in ganz unterschiedlicher Weise bei seinen Wählern vor.