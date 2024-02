Wahl in Großerlach: Der neue Bürgermeister heißt Kevin Dispan

1 Kevin Dispan ist neuer Schultes von Großerlach. Foto: Gottfried Stoppel

Nach turbulentem Wahlkampf mit etlichen neuen Wendungen konnte sich der 30-jährige stellvertretende Kämmerer der Stadt Remseck gegen Melih Göksu durchsetzen, der zwar auf dem Wahlzettel stand, aber eigentlich gar nicht mehr antrat.











Er würde sich freuen, für die nächsten acht Jahre die Möglichkeit zu erhalten, sich erfolgreich und zielorientiert für die Belange aller in Großerlach lebender Bürger einzusetzen – so hatte es Kevin Dispan schon für die Wahl am 28. Januar auf seiner Homepage geschrieben. Nun, wenige Wochen später, kann sich der 30-Jährige freuen und demnächst anfangen, das Beschriebene umzusetzen. Denn mit 58,3 Prozent wurde er per Stichwahl zum neuen Bürgermeister gewählt.