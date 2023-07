So läuft der AfD-Parteitag in Riesa bisher ab

1 Der AfD-Bundesvorsitzende Tino Chrupalla (links) warb für eine Befriedung. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Auch wenn das Ergebnis letztendlich wohl angefochten wird. Am Freitag hat der AfD-Parteitag nach langen Diskussionen die Wahl der neuen Parteiführung verschoben.









Ärger von Anfang an: Mit Verspätung wegen zu weniger Delegierter, stundenlangem Streit um die Tagesordnung und der Ausladung eines ganzen Landesverbandes hat am Freitag der dreitägige Bundesparteitag der AfD begonnen. Die Wahl der Parteispitze – zentraler Punkt der Versammlung – wurde schließlich am Abend auf den folgenden Tag verschoben.