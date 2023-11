Wegen einer neuen rechtlichen Einschätzung des Innenministeriums war es zu Zweifeln an der Rechtmäßigkeit der Messerverbotszonen-Verordnung gekommen. Was tut die Stadt Stuttgart?

Aufgrund einer neuen rechtlichen Einschätzung des Innenministeriums waren vor einigen Tagen Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Waffenverbotszone aufgekommen. Darauf hat die Stadt nun reagiert. Der Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) habe die Verordnung zur Waffen- und Messerverbotszone neu erlassen.

Eine Antwort auf eine Anfrage aus Mannheim ändert die Lage

Ausgelöst worden war dieser Prozess durch eine Anfrage des Oberbürgermeisters der Stadt Mannheim, Christian Specht (SPD). Er will für seine Stadt ebenfalls eine solche Zone einrichten. Als er sich ans Innenministerium wandte, um herauszufinden, wie das formal zu erfolgen hat, erfuhr er, dass der Oberbürgermeister die Verordnung erlassen muss, nicht der Gemeinderat. Das regelt die Waffenverbotszonensubdelegationsverordnung. In dieser steht, dass das Innenministerium die gemäß dem Waffengesetz mögliche Einrichtung der Verbotszonen auf die Kreispolizeibehörde überträgt – also auf die Stadtverwaltung. Entschieden hat in Stuttgart allerdings der Gemeinderat – dem auch der Oberbürgermeister angehört – über die Einrichtung der Zone. Um dem Rechnung zu tragen, hat Nopper nun die Verordnung erneut erlassen. Die Stadt gehe davon aus, dass bereits verhängte Bußgelder für Verstöße gegen das Verbot gültig bleiben.

Lesen Sie auch

Das Waffen- und Messerverbot gilt im Bereich innerhalb des City-Ringes und im Stadtgarten. Die Polizei hatte sich für eine solche Regelung starkgemacht, weil sie eine hohe Zunahme an Gewaltdelikten mit Messern verzeichnet hatte.