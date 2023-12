Wärmepumpen-Prozess in Stuttgart: Juristischer Streit um Lärm – nach zehn Jahren ist ein Urteil gefallen

Wärmepumpen-Prozess in Stuttgart

Wie nah darf man den Nachbarn mit der Außeneinheit einer Wärmepumpe auf die Pelle rücken? Die Vorgaben sind schwammig.

Wärmepumpen gelten als Heizform der Zukunft. Die Zahlen steigen stark. Doch die Geräusche der Pumpe können zu heftigem Zwist führen. Ein Fall in Nürtingen hat sich über zehn Jahre hingezogen. So haben die Richter entschieden.











Regenerative Energien sind gefragt. Auch in einem schönen Wohngebiet am Rand von Nürtingen (Landkreis Esslingen). Dort errichtet eine Familie vor zehn Jahren ein neues Gebäude, versehen mit einer Luft-Wärme-Pumpe. Die damals noch recht neue Heizform verursacht aber schnell Ärger mit einer Nachbarsfamilie. Denn die Anlagen samt Ventilatoren im Außenbereich stehen nah an der Grundstücksgrenze, mit Ausrichtung aufs bestehende Nachbarhaus. Gut sieben Meter sind es bis zur Hauswand. „Überdimensioniert, falsch berechnet und unter Nichtbeachtung der Aufstellungsvorschriften“, kritisiert das Ehepaar nebenan und klagt schnell über Schlaf- und Gesundheitsprobleme durch den Lärm.