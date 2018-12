Vulkanausbruch und Tsunami auf Indonesien Die aktivsten Vulkane der Welt

Von Markus Brauer 23. Dezember 2018 - 15:49 Uhr

Der Vulkan Krakatau auf der Insel Anak Krakatau ist wieder ausgebrochen. Foto: ESA/Alexander Gerst/dpa

Wieder trifft ein Tsunami Indonesien. An Stränden auf Sumatra und Java reißen die Fluten mit, was ihnen in den Weg kommt – und wecken böse Erinnerungen an Weihnachten 2004. Diesmal war wohl ein Ausbruch des Vulkans Anak Krakatau die Ursache.

Jakarta/Stuttgart - Die Tsunami-Katastrophe in Indonesien hat nach offiziellen Angaben mindestens 222 Menschen das Leben gekostet und schwere Schäden angerichtet. Wie der indonesische Katastrophenschutz am Sonntag mitteilte, wurden außerdem 843 Menschen verletzt, als Flutwellen am Samstagabend Küstengebiete zu beiden Seiten der als Sundastraße bekannten Meerenge zwischen den Inseln Sumatra und Java erfassten.

Mehr zum Thema

Vulkanausbruch löst Flutwelle aus

Auslöser der Flutwelle war offenbar ein Ausbruch des Vulkans Anak Krakatau (wörtlich: Kind des Krakatau). Der Vulkan entstand durch einen Ausbruch des Krakatau, der am 27. August 1883 einen der heftigsten Ausbrüche überhaupt mit geschätzten 36 000 Toten verursacht hatte.

Seit 1927 ist der Anak Krakatau selbst vulkanisch aktiv. Er ragt etwa 338 Meter aus der Wasseroberfläche, wie Daten der Agentur für Geophysik belegen. Schon seit langem habe er eine tödliche Gefahr für das Hauptland dargestellt, heißt es. So gab es bereits 2016 und 2017 Ausbrüche, und seit Juni habe er eine erhöhte Aktivität gezeigt.

Die aktivsten Vulkane der Welt

Indonesien liegt auf dem Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. Für die Einwohner sind Erdbeben, Tsunamis und Vulkanausbrüche keine neue Erfahrung.

