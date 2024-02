Vorverkauf für Party in Esslingen: Wie der Wasen nach Berkheim kommt

1 Kürzlich war Vorverkauf bei den Erlenwölfen in Berkheim. Foto: Roberto Bulgrin

Zum zehnten Mal gibt eine Esslinger Narrenzunft ihr „Wasen-Opening“. Alljährlich kommen 1500 Gäste zu der Party der Erlenwölfe in Berkheim im April. Die Tickets sind oft Wochen vorher ausverkauft. Was steckt dahinter?











Link kopiert



Das Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen wird in diesem Jahr am 20. April beginnen. Schon jetzt stimmen sich Teile Berkheims und der Region Stuttgart darauf ein. Denn der Vorverkauf für das sogenannte Wasen-Opening läuft auf Hochtouren. Die Berkheimer Erlenwölfe, eine Narrenzunft aus dem Esslinger Ortsteil, veranstalten die Party zum zehnten Mal. 1500 Menschen feiern in der Osterfeldhalle, diesmal am 13. April. Und die Karten sind traditionell weit im Voraus vergriffen.