Vorsicht: Kranke Wildtiere im Rems-Murr-Kreis: Waschbären mit Staupe und Langohren mit Hasenpest

1 So ein Waschbär mag putzig aussehen, die Tiere sind aber nicht ohne. Foto: imago//M. Wagner

Das Veterinäramt warnt nach mehreren Funden vor Waschbären und Hasen, die mit Krankheitserregern infiziert sind. Diese können für Menschen und Hunde gefährlich sein.











Bei Kirchberg an der Murr ist kürzlich ein toter Feldhase aufgefunden worden, der an der sogenannten Hasenpest (Tularämie) erkrankt war. Für Hasen und andere Nagetiere wie beispielsweise Mäuse ist die Bakterieninfektion sehr gefährlich. Erkrankte Tiere verenden meist nach kurzer Zeit. Die Hasenpest ist europaweit verbreitet. In Baden-Württemberg wurden im Jahr 2023 insgesamt 38 Fälle gemeldet. Im Rems-Murr-Kreis wurden immer wieder einzelne infizierte und tote Feldhasen gefunden, zuletzt 2022 bei Winterbach.