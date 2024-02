Flüchtlingsaufnahme in Stuttgart: Widerstand gegen Plan für Eiermann-Areal

Flüchtlingsaufnahme in Stuttgart

1 Die Stadt will das ehemalige IBM-Firmengelände von Consus kaufen und dort Wohnungen im großen Stil errichten. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Stuttgarter Mieterverein und Linksbündnis schlagen als Alternativen für eine Flüchtlingsunterkunft des Landes das Gaswerk und den Wasen vor.











Die Ankündigung des Landesjustizministeriums, sich über Standorte für Flüchtlingserstaufnahmeeinrichtungen (LEA) Gedanken zu machen und in diese Überlegungen das Eiermann-Gelände in Stuttgart-Vaihingen einzubeziehen, hat erwartbare Reaktionen ausgelöst. Und zwar ablehnende, da die Stadt Stuttgart ganz andere Pläne mit dem 20 Hektar großen, ehemaligen IBM-Firmenareal an der Autobahn 8 hat, als dieses mittel- und langfristig dem Land zu überlassen.