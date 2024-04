Vorfall in Lenningen

In Lenningen haben Passanten am Donnerstagnachmittag einen schwer verletzten Mann gefunden, der unter seinem Pedelec lag. Ersten Erkenntnissen zufolge war der über 70 Jahre alte Mann wohl wegen einer medizinischen Ursache gestürzt.











In Lenningen (Kreis Esslingen) haben am Donnerstag Passanten einen verletzten Mann gefunden, der leblos in der Sulzburgstraße unter seinem Fahrrad lag. Sie riefen die Rettungskräfte und starteten sofort die Reanimation des Über-70-Jährigen, berichtet die Polizei.