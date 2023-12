Vorfall in Kirchberg an der Murr: Führerloser Muldenkipper rollt auf Böschung

Vorfall in Kirchberg an der Murr

Ein führerloser Muldenkipper hat am Montag in Kirchberg an der Murr (im Rems-Murr-Kreis) Schaden angerichtet. Das Fahrzeug war laut Polizei auf einer abschüssigen Grundstückseinfahrt geparkt und machte sich gegen 9.20 Uhr aus unbekannter Ursache selbstständig. Es rollte über die Gartenstraße und drohte, auf der gegenüberliegenden Straßenseite an der dortigen Böschung abzurutschen.