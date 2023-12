Vorfall am Stuttgarter Hauptbahnhof: Zwei Frauen nach Attacken auf Polizisten verurteilt

1 Zwei Frauen fahren im Zug nach Stuttgart – ohne gültiges Ticket und Ausweis. Die Polizei wird hinzugezogen (Symbolbild). Foto: IMAGO/photosteinmaurer.com//TOBIAS STEINMAURER

Zwei Frauen widersetzen sich am Stuttgarter Bahnhof bei einer Polizeikontrolle den Einsatzkräften, eine davon schlägt einem Polizisten ins Gesicht. Nun verurteilt sie die Staatsanwaltschaft in einem beschleunigten Verfahren.











- Zu einem Angriff auf Einsatzkräfte der Bundespolizei ist es am Dienstag am Hauptbahnhof Stuttgart gekommen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge fuhren zwei Frauen im Alter von 27 und 31 Jahren zunächst ohne gültigen Fahrschein in einem Intercity Express von München nach Stuttgart. Da sich beide Reisende nicht ausweisen konnten, wurde am Hauptbahnhof Stuttgart eine Streife der Bundespolizei hinzugezogen.