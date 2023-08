Vorfall am Stuttgarter Hauptbahnhof

1 Warum der Dobermann die Reisenden gebissen hat, ist unklar. Foto: imago images/Alex Gulevich

Ein angeleinter Hund hat einen 41 Jahre alten Mann auf dem Bahnsteig attackiert, wenig später verletzt der Dobermann eine 48-jährige Frau. Die Polizei nimmt den Vierbeiner daraufhin seinem Halter weg und übergibt ihn an einen Tiernotdienst.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ein Hund hat am Donnerstag am Stuttgarter Hauptbahnhof zwei Reisende gebissen und dadurch verletzt. Der Dobermann ging kurz vor 17.30 Uhr gemeinsam mit seinem 40 Jahre alten Herrchen an Bahnsteig 5 entlang, als das angeleinte Tier offenbar unvermittelt einen 41 Jahre alten Reisenden attackierte und ins Bein biss. Der Geschädigte erlitt durch den Vorfall leichte Verletzungen, lehnte jedoch eine medizinische Behandlung durch den Rettungsdienst ab.