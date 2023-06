1 Noch sind die Gänge der Schulen leer, wie künftig der Abstand gewahrt wird, ist offen. Foto: dpa/Jonas Güttler

Demnächst sollen die ersten Schüler wieder in der Schule unterrichtet werden. Das stellt Schulen und Kommunen vor organisatorische Herausforderungen, besonders wenn es um den Personaleinsatz geht.









Stuttgart - Wann immer die Schule beginnt, die hygienischen Voraussetzungen sollen möglichst optimal sein, versichern Schulleiter und Gemeinden. „Die Schulträger sind da sehr sensibel“, lobt etwa Werner Weber, Leiter einer Gemeinschaftsschule in Heidenheim (Ostalbkreis). „Schulleiter und Schulträger spielen alle Szenarien in enger Kooperation durch“, erzählt er. Natürlich sollen Papierhandtücher und Seifenspender in den Klassenzimmern bereit stehen, in den Toiletten ohnehin.