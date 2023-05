Was Sie bei Grönemeyers Konzert in Stuttgart erwartet

1 Herbert Grönemeyer beim Auftakt seiner Tour in Kiel Foto: dpa/Axel Heimken

Gibt es noch Tickets? Wann kommt er auf die Bühne? Wie lange spielt er? Und auf welche Songs kann man sich freuen? Was wir über den Auftritt von Herbert Grönemeyer am Dienstag, 30. Mai, in der Stuttgarter Schleyerhalle wissen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Auf seiner „Das ist los“-Tournee macht Herbert Grönemeyer am Dienstag, 30. Mai, Station in Stuttgart. Er wird in der Schleyerhalle sein neues Album „Das ist los“ vorstellen, das im März erschienen ist, und bei dem er sich wieder einmal enorm tanzbar auf Konfrontationskurs mit dem Jetzt begibt. Das Konzert verspricht also, ein Ereignis zu werden. Was schon jetzt über die Show bekannt ist, erfahren Sie hier.