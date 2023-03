1 Sollte man vor der Darmspiegelung noch duschen oder nicht? Foto: U. J. Alexander / shutterstock.com

Angeblich soll man vor einer Darmspiegelung nicht duschen oder baden. Aber ist da wirklich etwas dran? Wir klären auf.









Zur Vorbereitung auf eine Darmspiegelung müssen Patienten in der Regel eine Darmreinigung durchführen, eine spezielle Diät einhalten und gegebenenfalls die Medikamenteneinnahme in Absprache mit ihrem Arzt anpassen. Zudem findet man im Internet teilweise auch die Empfehlung, vor der Darmspiegelung nicht zu duschen. Ist da etwas dran?

Darf man duschen oder baden?

Googelt man „Warum nicht duschen vor einer Darmspiegelung?“ findet man auf einigen Webseiten Informationen, die davon abraten. Angeblich können beim Duschen oder Baden Fäkalien aus dem Darm nach außen gespült werden, die dann mit dem Endoskop eingeführt werden. Dadurch soll es zu Infektionen kommen können, so die Behauptung. Wie uns Prof. Dr. med. Frank Kolligs vom Helios Klinikum Berlin-Buch aber telefonisch bestätigt hat, handelt es sich dabei um Unsinn. Die Bakterien befänden sich ohnehin im Darm, in welchen das Endoskop eingeführt wird. Insofern wäre es ganz egal, ob sich nun zusätzlich Bakterien am Anus befinden oder nicht. Die Behauptung, man dürfe vor einer Darmspiegelung nicht duschen oder baden, ist daher völlig haltlos. Für das eigene Wohlbefinden ist es aufgrund der Darmentleerung aber möglicherweise besser, sich vor der Behandlung zu waschen.

Merke: Dass man vor einer Darmspiegelung nicht duschen oder baden darf, ist ein Mythos. Es gibt keinen medizinischen Grund, der dagegen spricht, sich vor der Behandlung zu waschen.

Was ist eine Darmspiegelung?

Eine Darmspiegelung ist eine medizinische Untersuchung des Darms, bei der ein Endoskop durch den Anus eingeführt wird, um den Dickdarm und manchmal auch den letzten Abschnitt des Dünndarms zu untersuchen. Die Kamera am Ende des Endoskops sendet Bilder an einen Monitor, auf dem der Arzt die Innenwand des Darms untersuchen und mögliche Anomalien erkennen kann. Eine Darmspiegelung wird häufig durchgeführt, um Darmkrebs zu erkennen und zu verhindern. Aber auch bei unklaren Verdauungsbeschwerden oder Entzündungen im Darm kann sie eingesetzt werden.