1 Ersatz-Zuspielerin Hannah Kohn macht einen guten Job. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

In der Volleyball-Bundesliga gewannen Stuttgarts Frauen gegen Schlusslicht Neuwied 3:0 – doch so leicht geht es diese Woche nicht weiter.















Der deutliche 3:0(25:15, 25:15, 25:10)-Erfolg gegen das sieglose Tabellenschlusslicht VC Neuwied ist vor 1469 Zuschauern in der Scharrena ein erfreulich entspanntes Intermezzo für die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart gewesen, die nunmehr vor einer wichtigen Woche stehen. Am Mittwoch startet der Vorjahresmeister in die Champions-League-Saison und ist bei LKS Commercecon Lodz zu Gast, das mit einem Sieg gegen den härtesten Konkurrenten Rzeszow die Tabellenführung erobert hat. Und am nächsten Samstag gibt es für das Team von Trainer Tore Aleksandersen im Pokal-Halbfinale ein Wiedersehen mit dem SSC Palmberg Schwerin, den Allianz MTV im Bundesliga-Duell vor zwei Wochen noch glatt mit 3:0 bezwungen hatte.

Es verwunderte daher nicht, dass bei den Stuttgarterinnen etliche Stammkräfte geschont wurden. Das amerikanische Angriffsduo Krystal Rivers und Simone Lee pausierte ebenso wie Libera Roosa Koskelo und die etatmäßige Zuspielerin Britt Bongaerts. Die 19-jährige Hannah Kohn war allerdings wie schon in der Partie in Potsdam eine mehr als würdige Vertreterin und wurde zum zweiten Mal nacheinander zur wertvollsten Spielerin gekürt. Stuttgart dominierte die Begegnung in allen Belangen und fuhr in 66 Minuten den sechsten Sieg im siebten Saisonspiel ein. „Man hat gesehen, dass die Mannschaft Spaß auf dem Feld hatte“, sagte die Sportliche Leiterin Kim Renkema zufrieden.