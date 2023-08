7 Immer ein Lächeln im Gesicht. Die Wirtin Melanie Runkel kümmert um ihre Gäste im Pflästerle. Foto: avanti/Ralf Poller

Im Pflästerle von Erdmannhausen treffen sich die Generationen. Die Bierkneipe und vor allem ihre Wirtin bringen den ganzen Ort zusammen. Hier gibt es alles: Vom offenen Ohr über Erste Hilfe bei der Handy-Installation bis hin zum feuchtfröhlichen Cocktailabend.









Wie schnell man vergisst, dass früher alle Kneipen so gerochen haben . . . Nach langen Tagen und langen Nächten, nach Tischkicker, nach Bier und nach Zigaretten. Nach dem ersten erstaunten Atemzug kommen auch schon die Erinnerungen an die guten alten Zeiten, die vielleicht gar nicht so gut waren, wer weiß das schon?